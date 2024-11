Il manufatto in corso di edificazione è stato sequestrato dai Carabinieri Forestale. Denunciata una 50enne del luogo

Il manufatto, quasi completato, è stato notato dai militari della stazione di Crotone durante l’attività di controllo del territorio. Esso era stato edificato in tempi piuttosto ristretti mediante l’uso di una struttura portante in acciaio con pannelli coibentati, perfettamente rifiniti. Gli accertamenti avviati presso gli uffici comunali hanno evidenziato che l’opera era priva di atti legittimanti l’edificazione. Lo comunica una nota dei Carabinieri Forestale.

La costruzione, avente pianta rettangolare di dimensioni 8 m x 18 m e a due piani fuori terra, si trova all’interno di un lotto di poco più di 1000 m2 recintato con un muro in calcestruzzo sormontato da griglie. L’intero lotto e le opere realizzate sono state poste sotto sequestro preventivo per impedire che la violazione urbanistica edilizia, sanzionata penalmente, potesse essere portata alle estreme conseguenze. La responsabile dell’abuso sarebbe una donna di quasi 50 anni, nata e residente a Crotone. È stata denunciata alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia – urbanistica.