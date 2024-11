Il provvedimento emesso dal sindaco Ugo Pugliese. Rubinetti a secco in città a partire da oggi e fino alla tarda mattinata di domani

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, vista la comunicazione della Sorical con la quale informa che per procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta regionale di adduzione al potabilizzatore, sarà costretta ad interrompere la fornitura idrica riservata alla città dalle ore 18.00 di oggi 11 maggio e fino alla tarda mattinata del 12 maggio con regolarizzazione della stessa nel tardo pomeriggio della stessa giornata, sussistendo problemi dal punto di vista igienico - sanitario, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 12 maggio 2018. Il sindaco ha disposto inoltre la chiusura del Cpa a decorrere dalle ore 14 di oggi 11 maggio e per tutta la giornata di sabato 12 maggio.

