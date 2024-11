Individuati anche sei commercianti abusivi e dodici irregolari in occasione di un’esposizione fieristica

Nell’ambito di pianificati interventi di prevenzione e controllo economico del territorio, le fiamme gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone hanno sottoposto a controllo una serie di venditori, al fine di riscontrare la regolarità dei prodotti esposti.



In particolare i Baschi Verdi calabresi hanno controllato un venditore che commercializzava scarpe di alta moda, applicando un prezzo eccessivamente basso rispetto ai normali prezzi di mercato. L’approfondimento del controllo ha, infatti, consentito di accertare la scarsa qualità merceologica e il precario confezionamento, nonché la mancata dimostrazione dell’origine dei prodotti stessi. Per il soggetto è scattata la denuncia per la commercializzazione di prodotti falsificati ed il sequestro di ben 470 articoli recanti marchi contraffatti di note marche, quali “Armani Jeans”, “Pirelli”, “Momo Design”, “Bikkembergs”, “Alviero Martini”, “Moschino” ed “Hogan”.

Nello stesso contesto, in occasione di 18 controlli di natura fiscale sono state contestate 12 mancate emissioni dello scontrino fiscale ed individuati 6 esercenti fiscalmente abusivi a causa della mancata istallazione del misuratore fiscale. Tutti i venditori sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per l’erogazione delle previste sanzioni tributarie.