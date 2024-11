Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Crotone hanno rinvenuto nel quartiere Fondo Gesù 41 dosi di eroina, che erano nascoste in una busta trasparente e confezionate in involucri di cellophane bianco termosaldato.

Il peso complessivo della droga sequestrata dai poliziotti ammonta a circa trenta grammi. Già nella giornata di ieri la Polizia aveva rinvenuto sostanza stupefacente, cocaina e marijuana, in un altro quartiere di Crotone, quello di via Aquabona, e altra marijuana in una pineta di località Sovereto nel comune di Isola Capo Rizzuto. Gli agenti hanno inoltre segnalato alla Prefettura un 18enne e un 35enne dello stesso quartiere in quanto assuntori di sostanza stupefacente. Sequestrati anche 5,9 grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish.