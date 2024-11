Tra i beni sequestrati un capannone e quattro appartamenti. Il rappresentante della società di capitali dovrà rispondere del reato di omessa dichiarazione fiscale

Crotone - La polizia tributaria della Guardia di Finanza di Crotone ed Isola Capo Rizzuto ha sequestrato un capannone industriale, 4 appartamenti tra Roma, Crotone ed Isola Capo Rizzuto e un terreno in provincia di Varese per un valore complessivo di 2 milioni e 760 mila euro. Il sequestro è giunto dopo una verifica fiscale compiuta nel 2014, il rappresentante della società di capitali è indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Michele Ciociola, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Alessandro Riello. L'impresa in questione, avrebbe, secondo l’accusa, tra il 2008 ed il 2012 non presentato, le dichiarazioni, pur avendo conseguito ricavi per circa 8 milioni di euro derivanti da una serie di compravendite immobiliari e da altre operazioni di gestione scoperte grazie all'esame dei conti correnti bancari e postali effettuato nell'ambito delle indagini finanziarie.