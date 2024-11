Serie di operazioni della Guardia di Finanza. Tredici le persone segnalate alle autorità competenti

I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, in una serie di operazioni, hanno sequestrato, complessivamente, sei chili e mezzo di stupefacente di varie tipologie, in particolar modo hascisc, cocaina, eroina e metadone. I controlli hanno portato alla segnalazione alle autorità competenti di 13 persone, di cui due in stato di arresto. Fondamentale è stata la collaborazione dei due cani antidroga: il pastore tedesco Val ed il labrador Vamos.

Il fiuto dei cani ha consentito ai militari di rinvenire lo stupefacente nei posti più disparati: intercapedini nascoste dietro finte prese per la ricarica in auto dei cellulari; dentro la lamiera al posto dell’impianto acustico; fino alla droga occultata in doppi fondi di stoffa, ricavati sugli abiti delle persone controllate. In molti casi sono stati i soggetti stessi ad insospettire le Fiamme Gialle crotonesi, attraverso eccessivi stati di nervosismo, risposte contraddittorie e chiari stati di alterazione psicofisica, nonché con la guida spericolata.