I quattro erano in navigazione a mezzo miglio dalla spiaggia quando il mezzo si è capovolto facendoli cadere in acqua: immediato l'intervento di una motovedetta

Finiscono in mare, al largo di località "Gabella" di Crotone, dopo che la barca sulla quale si trovavano si ribalta e vengono soccorsi e recuperati dal personale della Capitaneria di porto. È la disavventura accaduta a quattro diportisti, due uomini e due donne, tutti di Crotone.

I quattro erano in navigazione a circa mezzo miglio dalla costa quando, per cause in corso d'accertamento, la loro imbarcazione a motore di cinque metri si è capovolta, provocando la caduta in acqua di tutti gli occupanti. La segnalazione al numero blu ha fatto scattare l'immediato intervento di un'unità veloce e di una motovedetta della Guardia costiera, che hanno intercettato i diportisti mentre si trovavano in mare nelle vicinanze dell'imbarcazione ribaltata.

I quattro sono stati così recuperati e trasbordati sulla motovedetta. I diportisti sono stati assistiti, una volta giunti in porto, dal personale del 118 fatto giungere sul posto. I quattro, comunque, anche se scossi per quanto accaduto, stanno tutti bene.