Ci sono anche più di 100 minori tra i migranti sbarcati questo pomeriggio nel porto di Crotone. Le condizioni di salute sembrano buone

Sono sbarcati nel porto di Crotone i 314 migranti (156 uomini, 51 donne e 107 minori) salvati nel Canale di Sicilia nel corso della notte da unità della Guardia costiera e trasferiti poi a bordo di nave Dattilo. I migranti provengono da Sudan, Egitto, Somalia, Eritrea, Isola Comore, Palestina, Libia e Siria e le condizioni sono buone. Secondo i loro racconti sarebbero partiti nei giorni scorsi dalle coste egiziane a bordo di due imbarcazioni poi intercettate mentre erano alla deriva dalle navi del dispositivo Frontex. I migranti saranno accompagnati in centri di accoglienza in diverse regioni italiane, secondo la ripartizione prevista dal Ministero dell'Interno. I minori non accompagnati sono, invece, destinati a restare negli appositi centri nella provincia di Crotone. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, hanno impegnato le forze di polizia, Suem 118, Croce Rossa Italiana e Misericordia.