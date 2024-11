Il giovane stava trascorrendo la giornata a Le Castella con gli amici. Stava facendo il bagno nonostante il mare agitato

Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana è disperso da stamani nelle acque antistanti il castello aragonese di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto. Il giovane, che frequenta il locale istituto alberghiero, stava giocando sulla spiaggia con alcuni suoi connazionali, anche loro studenti. I ragazzi hanno deciso di fare il bagno nonostante il mare agitato.

I suoi compagni sono riusciti a tornare a riva, mentre il ventenne non ci è riuscito ed è stato trascinato via dalle correnti che in quella zona, soprattutto in presenza di vento, sono molto forti. Sono intervenuti i carabinieri e sono state avviate le ricerche con delle imbarcazioni della Capitaneria di porto di Crotone e di alcuni privati cittadini a supporto delle operazioni. Le condizioni del mare e soprattutto le correnti della zona rendono difficili la localizzazione del ragazzo che, secondo alcune testimonianze, sarebbe emerso nei pressi del castello e sarebbe sparito subito dopo sott'acqua. (Ansa)