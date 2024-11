Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto davanti la costa di Crotone.

Il sisma è stato registrato alle 17,59 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con una profondità di soli 5 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche dalla popolazione, che ha utilizzato i social per pubblicare reazioni e preoccupazioni, oltre che per chiedere informazioni. In ogni caso, il movimento tellurico non ha creato danni alle persone e alle cose.