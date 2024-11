L'uomo aveva prestato 50mila euro ad un imprenditore con tassi mensili del 22%

Un uomo, Franco Pugliese, 59 anni, di Isola Capo Rizzuto, è stato arrestato ed un commerciante è stato denunciato dai carabinieri di Crotone per usura nei confronti di un imprenditore.

Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia dell'imprenditore il quale ha raccontato ai militari di aver ricevuto un prestito di 50 mila euro da un commerciante il quale, per la restituzione della somma, aveva sottoscritto un contratto fittizio di servizi per un importo annuo di 120 mila euro. Dalle intercettazioni telefoniche i carabinieri hanno scoperto che l'imprenditore era vittima di usura non solo dal commerciante ma anche da Franco Pugliese dal quale aveva ottenuto due prestiti per 20 mila euro con tassi mensili del 22%.

A Franco Pugliese è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Crotone, Anna Lucia Altamura, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Francesco Carluccio.