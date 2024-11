L'uomo, un 31enne di nazionalità georgiana, è stato fermato per aver violato la misura cautelare emessa dal Tribunale cittadino. La donna era stata collocata in una struttura protetta

Crotone, si presenta in questura per rinnovare il permesso di soggiorno con la compagna ma ha in atto il divieto di avvicinamento alla stessa donna, arrestato. Un georgiano di 31 anni è stato arrestato dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna, emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Crotone.

L’uomo si è presentato, insieme alla sua compagna, presso lo sportello del predetto Ufficio per rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Gli operatori, prima di procedere alla lavorazione della pratica, come da prassi hanno effettuato degli accertamenti, a seguito dei quali è emerso che allo straniero nel mese di Ottobre 2023 era stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati proprio dalla compagna con la quale si stava accompagnando.

Il provvedimento restrittivo era stato adottato a seguito dei continui maltrattamenti commessi dallo straniero nei confronti della donna, sua connazionale, la quale, per essere tutelata, era stata anche collocata presso una struttura protetta. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.