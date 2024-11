Fondamentali per la sua identificazione è stato il sistema di videosorveglianza. Due donne sono accusate di favoreggiamento. Non si conosce il movente dell'aggresione

La polizia di Stato ha arrestato a Crotone un giovane di 22 anni di cui sono state rese note soltanto le iniziali, P.N., accusato di essere il responsabile del violento pestaggio messo in atto ieri sera per strada ai danni di un ventenne, originario di Crotone ma residente in Emilia Romagna, in vacanza in questi giorni nella città calabrese.

Le indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile dell'aggressione sono state condotte dalla Squadra mobile e dalla Squadra Volanti della Questura, con il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica.

Al buon esito dell'attività investigativa hanno contribuito le immagini del sistema di videosorveglianza attraverso le quali, oltre che alla ricostruzione di quanto è accaduto, si è potuti giungere all'identificazione del responsabile, ripreso dalle telecamere sia in occasione dell'aggressione, messa in atto con una ginocchiata allo stomaco ed un pugno al volto della vittima, che nelle fasi successive mentre si allontanava. Determinanti sono state anche le dichiarazioni di alcune persone che hanno assistito all'aggressione.

Due donne che avrebbero avuto rapporti di conoscenza col responsabile sono indagate per il reato di favoreggiamento. Il movente dell'aggressione, secondo quanto è stato riferito dagli investigatori, è ancora in fase di accertamento.