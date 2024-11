Volume alto della nei locali della movida crotonese, in particolar modo sul lungomare della città pitagorica. Controlli a tappeto del personale della locale Divisione Psi - Squadra Amministrativa - a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini residenti nelle vicinanze - che hanno effettuato una serie di interventi in locali pubblici e di ristorazione al fine di rilevare le emissioni rumorose.

Nella tarda serata di sabato scorso in alcuni locali ubicati sul lungomare di Crotone, al termine dei rilievi fonometrici eseguiti da personale tecnico competente, è stato riscontrato l’eccessivo volume delle emissioni acustiche, per cui si è proceduto al sequestro penale dell’attrezzatura musicale: 5 casse acustiche (3 in un locale, e 2 in un altro). La musica superava di numerosi decibel il limite previsto dalla legge.

Inoltre, al termine delle predette attività, i relativi gestori sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato del “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.