L'assemblea plenaria ha votato a maggioranza per l'esperto pubblico ministero, in servizio presso la procura di Napoli

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto. Il magistrato Antonio D'Alessio è il nuovo procuratore aggiunto di Cosenza. Il Plenum ha votato a maggioranza, preferendo l'esperto pm al collega Antonio Tridico, in servizio presso la procura di Cosenza. I consiglieri togati e laici, dopo un ampio confronto, hanno virato su Antonio D'Alessio un pubblico ministero di lunga esperienza che in carriera ha coordinato tante indagini contro la criminalità organizzata e la pubblica amministrazione.

Antonio D'Alessio prende il posto della collega Marisa Manzini, già procuratore aggiunto di Cosenza, oggi in servizio presso la procura generale di Catanzaro. Per D'Alessio hanno votato a favore 14 consiglieri. 13 per Tridico. La quinta commissione, in sede di valutazione, aveva espresso tre preferenze per Tridico, due invece erano andate D'Alessio, mentre soltanto un consigliere, Mirenda, si era astenuto. I consiglieri ritenevano che Tridico avesse un profilo migliore rispetto agli altri candidati. «Tridico - ha detto Antonello Cosentino - ha una profonda conoscenza della procura di Cosenza, ha svolto le funzioni per 22 anni e 2 mesi nella fase requirente». Tuttavia, è passata la proposta B.

Procuratore aggiunto di Cosenza, la votazione

Per D'Alessio hanno votato a favore i consiglieri Aimi, Bertolini, Bianchini, Cassano, Cilenti, D'Ovidio, Eccher, Giuffrè, Laganà, Mazzola, Natoli, Nicotra, Paolini e Scaletta. Tridico invece era stato scelto da Abenavoli, Basilico, Bisogni, Ernesto Carbone, Maurizio Carbone, Chiarelli, Cosentino, D'Auria, Forziati, Marchianò, Papa e Romboli. Astenuti Fontana e Salvato.