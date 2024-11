La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha deciso di ampliare i posti disponibili per il ruolo di sostituto procuratore, passando da 5 a 7 unità. Questa decisione è stata presa il 23 settembre 2024, con l'approvazione della Terza Commissione.

Secondo la Proposta A, approvata con 5 voti, i sette procuratori designati per il ruolo sono: Eugenio Albamonte (Tribunale di Roma), Antonella Fratello (Tribunale di Napoli), Ida Teresi (Tribunale di Napoli), Paolo Sirleo (Tribunale di Catanzaro), Antonio De Bernardo (Tribunale di Catanzaro), Federico Perrone Capano (Tribunale di Bari) e Stefano Luciani (Tribunale di Roma).



La Commissione ha approvato anche una Proposta B, che ha ottenuto 1 voto. Questa lista comprende nomi in parte diversi, come Maurizio Giordano (Tribunale di Napoli) e Giovanni Musarò (Tribunale di Roma), mantenendo comunque la presenza di Sirleo, De Bernardo e altri, come Ida Teresi (pm di Napoli), Federico Perrone Capano (pm di Bari) e Stefano Luciani (pm di Roma).

Il bollettino ufficiale del 26 ottobre 2023 aveva inizialmente messo a disposizione 5 posti, ma l'ampliamento a 7 posti offre un'opportunità per rinforzare ulteriormente la lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo.