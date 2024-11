Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Walter Ignazitto quale nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Incarico deliberato quasi all'unanimità, visto che si è astenuto soltanto il consigliere Morello.

«Ignazitto vanta una solida, ricca e variegata esperienza professionale. Dal 13 ottobre 2003 al 22 gennaio 2012 è stato giudice presso il Tribunale di Messina. Assegnato alla Prima Sezione Penale, è stato componente del Collegio per il Riesame e le Misure di Prevenzione (in alcune udienze presidente del Collegio, quale componente con la maggiore anzianità) e si è occupato delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali ai sensi degli artt. 309, 310 e 324 c.p.p., con le più varie fattispecie di reato (omicidio, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico degli stessi, associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe in danno di società di assicurazione, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione), nonché di misure preventive personali e reali. Dal febbraio al novembre 2006 è stato componente del Collegio dibattimentale e si è occupato di svariati procedimenti, redigendo numerose sentenze relative, tra l’altro, a reati di estorsione, rapina, violenza sessuale, peculato, bancarotta, omissione in atti d’ufficio e omicidio colposo plurimo».



Durante gli interventi è emerso che il magistrato Antonio De Bernardo, attuale pm della Dda di Catanzaro, uno dei titolari del processo "Rinascita Scott", ha mosso delle osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura, rispetto alla decisione della quinta commissione, che il Plenum tuttavia non ha preso in considerazione.

Conferme per Curcio e Luberto

Il procuratore Salvatore Curcio, attualmente procuratore di Lamezia Terme, è stato confermato nelle funzioni (2017-2021) con delibera approvata all'unanimità, mentre per Vincenzo Luberto, ex procuratore aggiunto della Dda di Catanzaro, relativamente al periodo 2015-2019, sono pervenute otto astensioni, ma la delibera è passata ugualmente a maggioranza.