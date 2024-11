Gli agenti del nucleo decoro urbano li hanno trovati in uno scatolone presso il cimitero

Gli agenti del nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza, coordinati dall'ispettore Luca Tavernise, hanno salvato tre cuccioli, abbandonati in una scatola nei pressi del cimitero di Donnici. Purtroppo si fanno sempre più frequenti episodi di questo tipo, a danno di cagnolini spesso molto piccoli che vengono chiusi in buste di plastica o in scatole di cartone e lasciati anche in luoghi impervi.

I tre cagnolini sono stati affidati alle cure degli operatori del canile municipale.