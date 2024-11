Particolarmente difficile il recupero a causa della natura impervia del luogo. Avviate le indagini volte ad individuare i responsabili

I Carabinieri Forestali di Oppido Mamertina effettuando un sopralluogo in località " Archi" della cittadina reggina hanno rinvenuto sei cuccioli di cane chiusi all'interno di un sacco di iuta e gettato in un roveto.





Il rinvenimento è stato possibile grazie ai guaiti che provenivano dal roveto ed il recupero è stato particolarmente difficoltoso a causa dalla natura impervia del luogo. Dopo le prime cure , è stato attivato il servizio veterinario di zona e dopo la visita degli specialisti, i cuccioli sono stati affidati al responsabile del canile di Oppido. I militari, intanto proseguono le indagini volte ad individuare gli autori del fatto illecito.

Tale attività segue a distanza di pochi giorni, un altro rinvenimento di tre cani da caccia segugi in evidente stato di smarrimento e denutrizione ,in zona Zillastro. Dalle attività di indagini svolte, si presume che i cani da caccia siano stati portati in montagna , alcuni giorni prima, per l'addestramento e gli stessi si siano allontanati dal proprietario perdendo l'orientamento. I militari operanti si sono adoperati per rifocillare i segugi affidandoli ad una struttura idonea, avviando contestualmente le indagini per risalire ai proprietari .