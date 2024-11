Due persone di Cirò Marina sono accusate di maltrattamento di animali. Erano diretti al Nord

I carabinieri forestali di Cosenza hanno denunciato due persone di Cirò Marina per il reato in concorso di maltrattamento di animali. I militari, durante un servizio di controllo del territorio a Quattromiglia di Rende, hanno notato un furgone cassonato adibito al trasporto di animali vivi e lo hanno ispezionato, insieme ad un medico veterinario dell’Asp di Cosenza ed a personale dell’Enpa.

Cuccioli ammassati in spazi ristretti e senza deflusso di urina e feci

All’interno sono stati rinvenuti 26 cani di razza meticcia e 1 gatto, chiusi in più gabbie. Si è accertato inoltre che in due gabbie di piccole dimensioni, tra l’altro non previste nell’autorizzazione al trasporto, erano stipati nove cuccioli di circa due mesi di vita. I piccoli non avevano spazio sufficiente per muoversi e la loro gabbia aveva un pianale di legno che ne impediva il deflusso delle urine e delle feci. Tali circostanze, unitamente ad un sistema di illuminazione interna non idoneo e al carente sistema di aerazione, configurava chiaramente il reato di maltrattamento degli animali trasportati, tutti posti sotto sequestro, convalidato dal Gip del tribunale di Cosenza.