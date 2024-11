Nel corso dell’operazione a finire in manette nel 2013 erano stati i componenti di un’organizzazione che dovranno ora rispondere all’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa

Emessa dal Tribunale di Cosenza la sentenza di primo grado relativa al processo scaturito dall’operazione “Cuore e Sorriso” scattata all’alba del 9 aprile 2013. A finire in manette erano stati i componenti di un’organizzazione che, secondo l’accusa, attraverso due fittizie associazioni di carattere assistenziale, raccoglieva fondi da utilizzare per scopi umanitari e che invece finivano nelle tasche dei componenti dell’organizzazione stessa.

Oggi sono arrivate otto condanne inflitte dal collegio giudicante, presieduto da Lucia Angela Marletta. Sandro Daniele, indicato dagli investigatori come il capo del gruppo di truffatori e gestore all’epoca dei fatti di un noto centro sportivo rendese, ritenuto dall’accusa base logistica dell’organizzazione, è stato condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione. Pena severa anche per Arianna Mauro e Giuseppe Ponzano, entrambi condannati a 4 anni. Il giudice ha inoltre inflitto una condanna a 3 anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Alessandro Di Fino. 3 anni dovranno invece scontare Diego Damaggio, Marco Filippelli, Manuel Intrieri. 2 anni e sei mesi sono stati inflitti a Mattia Bibbò. Tutti dovranno inoltre scontare un ulteriore anno di libertà vigilata.

Assolti per non aver commesso il fatto Serena Leggio, per la quale il pubblico ministero Giuseppe Visconti aveva chiesto la condanna a un anno e due mesi di reclusione, Francesco Benito Voltasio, Roberto Sprovieri e Francesco Filippelli. Il giudice ha accolto la tesi dell’associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Il collegio difensivo ha preannunciato il ricorso in appello.