Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. La copertura si è scontrata contro due abitazioni danneggiandole

La squadra dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme è intervenuta nel comune di Curinga a causa delle distaccamento di un tetto. A causa delle fortissime raffiche che stanno interessando il litorale tirrenico dalla ieri, un tetto ampio ben 400 metri quadrati è stato infatti divelto e trascintato per duecento metri andando a finire la sua corsa contro due abitazioni.Queste hanno riportato danni al solaio e ai muri di tamponamento. Danneggiate anche alcune autovetture e completamente occlusa una via del centro abitato. Ingenti i danni ma fortunatamente, comunicano i vigili del fuoco, considerato anche l'orario, non si registrano persone ferite.

Al momento le unità dei vigili del fuoco sono impegnate nella rimozione del tetto e nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza.