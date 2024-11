Accanto alla vettura andata a fuoco è stata rinvenuta una bottiglietta in plastica contenente liquido infiammabile. Sul posto i vigili del fuoco

Una bottiglia contenente liquido infiammabile abbandonato a pochi passi dall'autovettura andata in fiamme. E' questo il quadro entro cui si muovono i carabinieri per identificare chi, nel pomeriggio di ieri, ha dato fuoco ad un'autovettura parcheggiata sotto casa del proprietario. L'episodio si è verificato in via Kennedy a Curinga nel Catanzarese. Le fiamme hanno avvolto una Wolskwagen Polo di proprietà di D. A. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo e successivamente i carabinieri per effettuare i rilievi. Solo a questo punto è stata rinvenuta la bottiglietta in plastica contenente liquido infiammabile e che fa presumere che l'incendio non sia scaturito per cause accidentali.

Luana Costa