L'inconsueta scena immortalata da un passante a Belvedere, nei pressi di un incendio

Mentre Belvedere brucia c’è chi si gode il (meritato?) riposo. Ha tutta l’aria di essere un operatore di Calabria Verde a bordo, anzi, sul tetto della cabina di uno dei mezzi a disposizione dell’ente strumentale, da impiegare per lo per lo spegnimento degli incendi, parcheggiato in una delle strade della cittadina tirrenica, in località Quattromani.

Atteggiamento inconsueto e poco decoroso

Potrebbe essere in pausa dopo aver sostenuto uno dei massacranti turni a cui, da diversi giorni ormai, sono soggetti anche vigili del fuoco e volontari della protezione civile, anche se le condizioni pressoché immacolate della tuta sembrerebbero testimoniare il contrario. L'immagine, scattata intorno alel ore 20 di lunedì 17 luglio, è stata postata sui social. Ad ogni modo, non sembra un atteggiamento decoroso per chi, comunque, rappresenta un ente della pubblica amministrazione.

Situazione ancora critica nell'alto Tirreno cosentino

Intanto nella notte appena trascorsa l'Anas ha dovuto deviare temporaneamente il traffico sulla statale 18 a causa di un vasto rogo che ha interessato l'abitato di Praia a Mare, in contrada Piane delle Vigne, domato soltanto all'alba. Altri roghi di consistente entità si segnalano a San Lucido e Morano Calabro. All'opera anche un canadair nei pressi di Amantea.