Il 55enne, colpito alle gambe e alle braccia da notevole distanza, è stato trasportato in ospedale. Avviate le indagini

Un imprenditore di 55 anni è stato ferito in un agguato avvenuto ieri sera, nel centro di Cutro. L’uomo, mentre rientrava in casa, è stato raggiunto da colpi di fucile caricato a pallini, esplosi da notevole distanza. Colpito alle braccia e alle gambe, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale dai congiunti, richiamati dai lamenti del 55enne . I Carabinieri di Crotone non trascurano nessun elemento ma pare che sia stata esclusa la pista della criminalità organizzata.