C'è dolore e sgomento a Cutro per la tragica morta di Chiara Olivo, la donna di 63 anni e moglie del sindaco della città crotonese Antonio Ceraso morta drammaticamente nell'ennesimo incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 106.

Insegnante, stava andando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, si è scontrata con una Jeep Renegade che procedeva in senso contrario. Lo scontro è avvenuto alla fine di un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve e poco prima di un rettilineo.

La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua auto - finita sulla carreggiata di marcia opposta - è stata colpita dalla Jeep Renegade sul lato passeggero e spinta verso il guardrail. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Crotone, per estrarre sia la donna che l'uomo alla guida della Jeep e permettere al personale sanitario del Suem 118 di soccorrerli. A causa dei traumi riportati, però l'insegnante è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

Il cordoglio del network

Anche l'editore del network LaC Domenico Maduli e tutta la redazione esprimono vicinanza e si stringono alla famiglia del primo cittadino Antonio Ceraso per la drammatica perdita della moglie, ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto sulla 106, tristemente nota come Strada della morte. Già ieri diversi sono stati i messaggi di vicinanza e cordoglio, dall'amministrazione comunale di Crotone a quella di Cutro.