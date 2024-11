Questa mattina, nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Crotone, per l’aggressione avvenuta a Cutro la sera del 19 maggio 2021, i carabinieri della Stazione di Cutro hanno rinvenuto una pistola “Beretta” cal. 7.65, 16 cartucce cal. 7.65, 6 cartucce cal. 6.65 ed una cartuccia cal. 32 e due caricatori. L’arma e le munizioni erano state occultate in un cucinotto accantonato in un magazzino in uso a M. A., 47enne, cutrese. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà anche per detenzione abusiva di armi.