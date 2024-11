Dopo due mesi di indagini è stato arrestato l’uomo che aveva appiccato il fuoco a due auto.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di B.G.V. 42enne reggino ritenuto responsabile di aver dato fuoco a due autovetture risultate essere una del fratello e una della cognata. A seguito delle indagini durate due mesi, l’uomo nella notte dell’ 1 settembre avrebbe versato una tanica di benzina e dato alle fiamme prima una Citroen poi una Toyota.

I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo, erano riusciti a salvare solo una delle due auto coinvolte, l’altra è andata completamente distrutta.



La buona riuscita delle indagini è dovuta ai carabinieri della stazione di Pellero che, conoscendo bene il territorio, sono riusciti a individuare il colpevole in due mesi. Sembrerebbe che la causa di questo gesto siano questioni legate ad eredità e in particolar modo al possesso di un terreno.

L’uomo, condotto in carcere, dovrà rispondere del reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato.