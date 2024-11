«Un ennesimo atto intimidatorio colpisce gli imprenditori commerciali della provincia reggina. Apprendiamo con stupore e sgomento l’incendio perpetrato ai danni del ristorante “Le saline resort”, come Confcommercio provinciale esprimiamo vicinanza al titolare nonché ai dipendenti della struttura. Ancora una volta gli esercenti sono nel mirino di soggetti che attentano alla libera economia locale nonché all’intera collettività». Così un comunicato di Confcommercio di Reggio sui recenti fatti di cronaca.



«Confcommercio di Reggio Calabria - prosegue la nota - chiede a gran voce una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, che in questi anni e in questi mesi sta operando con grandissimo sforzo e ottenendo risultati straordinari, affinché tutti gli imprenditori si sentano tutelati sul territorio. Noi come Confcommercio siamo al fianco di tutti gli esercenti e titolari di attività commerciali e offriamo le adeguate misure affinché in momenti difficili come questo, possano trovare supporto alla loro iniziative. Questo rogo si aggiunge al vile atto intimidatorio perpetrato nei giorni scorsi ai danni di un esercizio pubblico a Gallico, alla periferia nord della città, che a sua volta si aggiunge alla lunga serie perpetrata in questi ultimi mesi in tutta la provincia reggina. La situazione è davvero critica ed è per questo che l’intera Confcommercio si schiera al fianco di tutti i proprietari delle attività commerciali colpiti dalla criminalità organizzata e dal crimine in generale».