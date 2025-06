Doveva essere un pomeriggio di festa per celebrare la fine dell’anno scolastico, ma si è concluso con una violenta lite e un ragazzo costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. È accaduto nel tardo pomeriggio ad Acri, al Parco Caccia, luogo abitualmente frequentato dai giovani del posto, dove si erano ritrovati numerosi studenti di diverse scuole per salutare l’inizio delle vacanze estive.

Una giornata iniziata nel segno del divertimento che, poco dopo le ore 19, è stata rovinata da una violenta lite tra due ragazzi (entrambi minorenni), scoppiata per cause ancora in fase di accertamento. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti, fino a un contatto fisico che ha provocato il ferimento – fortunatamente lieve – di uno dei due coinvolti.

Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Acri per accertamenti. A quanto pare le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.