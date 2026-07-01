Si è concluso nel pomeriggio il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 24 anni, in pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Lamezia all'ospedale Niguarda di Milano. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L'attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Il G650 ha raggiunto l'aeroporto di Lamezia, dove l'uomo, proveniente dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, è stato subito imbarcato insieme a un'equipe medica. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Milano Linate, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il Niguarda per il ricovero.