Seicento migranti, ospiti dell'hotstpot di Lampedusa, entro la giornata lasceranno l'isola. A disporre il trasferimento, dopo che ieri sono stati 1.041 gli extracomunitari trasferiti, è stata la Prefettura di Agrigento. A Cala Pisana, a Lampedusa, approderà la nave Diciotti che imbarcherà, entro la sera, 600 persone da spostare a Reggio Calabria. L'obiettivo è alleggerire la struttura di primissima accoglienza che stamani alloggiava 2.871 persone a fronte di 400 posti.

L’approdo a Reggio sarà funzionale al piano di riparto al momento definito dal Viminale: 45 in Abruzzo, 40 in Calabria, 75 in Emilia Romagna, 30 in Lazio, 100 in Lombardia, 30 nelle Marche, 75in Piemonte, 50 in Puglia, 80 in Toscana, 75 in Veneto.