Le attività mediche e di identificazione sono già state svolte in Sicilia. Saranno condotti direttamente nella palestra della scuola Boccioni di Gallico, dove vi sono già 71 profughi

In arrivo a Reggio Calabria, ma senza sbarcare al porto, 150 migranti, 60 minori non accompagnati e i 90 adulti. Giungono da Porto Empedocle a bordo di pullman per essere condotti direttamente nella palestra della scuola Boccioni di Gallico superiore, periferia nord della città dello Stretto. Qui, con un presidio delle forze dell'ordine, sta operando l’associazione di protezione civile San Giorgio di Reggio Calabria.

Tutte le attività mediche e di identificazione sono già state svolte. Dunque a Reggio Calabria, su disposizione del ministero dell’Interno, i migranti in arrivo oggi, attenderanno il trasferimento verso altre destinazioni.

Intanto nella palestra di Gallico, dal precedente sbarco dello scorso 25 luglio, ancora vi sono 71 persone, prevalentemente adolescenti non accompagnati. Stasera i migranti che pernotteranno saranno oltre duecento, sempre serviti da un unico serbatoio di acqua, riempito con le autobotti di vigili del fuoco e Comune.