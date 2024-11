Olga Tarzia, presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, sarà molto probabilmente il nuovo presidente del tribunale di Messina. La togata reggina, dopo aver perso il duello consiliare con Caterina Chiaravalloti, nominata presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, grazie al voto del vicepresidente Fabio Pinelli, ha ottenuto quattro voti in quinta commissione, da pochi giorni presieduta dall'avvocato cosentino, Ernesto Carbone, consigliere laico di Palazzo Bachelet e già deputato del Pd e di Italia viva.



Olga Tarzia, dunque, è destinata ad attraversare lo Stretto di Messina per iniziare una nuova avventura professionale. L'ultima parola spetta come sempre al Plenum.