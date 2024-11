Un male improvviso che non gli ha lasciato scampo. Francesco Cerminara non ce l’ha fatta. Il 30enne di Torretta di Crucoli, colpito da aneurisma la vigilia dell’Epifania è deceduto all’ospedale di Cosenza dove era ricoverato in gravissime condizioni. Appeso alla vita, l’intera comunità del Crotonese aveva sperato e pregato per un miglioramento delle sue condizioni di salute. Una spirale di solidarietà che ha toccato – come riporta il quotidiano on line Il Cirotano – il cuore di tutti.

Salverà quattro ragazzi

L’epilogo, invece, è stato più che amaro. Sopraggiunta la morte cerebrale, il ragazzo era tenuto in vita solo dai macchinari. Per consentire a Francesco “di continuare a vivere”, la famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi. Un atto di disperazione e speranza per riempire di un fortissimo significato l’esistenza di quel bravo ragazzo dalla chioma bionda. Il suo ultimo gesto d’amore e generosità, infatti, salverà quattro giovani come lui.