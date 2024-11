Questo il titolo della nuova puntata di LaC Dossier, la rubrica a cura di Tiziana Bagnato e Pietro Comito in onda su LaC Tv, canale 19, ogni giovedì alle 13.30 e alle 20

"Dalla faida di San Luca alla strage di Duisburg". E' questo il titolo della nuova puntata di LaC Dossier, la rubrica a cura di Tiziana Bagnato e Pietro Comito in onda su LaC, canale 19, ogni giovedì alle 13.30 e alle 20.00. Verranno ricostruite le tappe che dalla strage di carnevale, risalente al 1991, passando per la strage del primo maggio 1993 e a quella del natale 2006, condusse all'eccidio del Ferragosto 2007 in terra tedesca. Attraverso testimonianze, documenti giudiziari e fonti storiche verranno ricostruite alcune delle pagine più cruente e dolorose della storia della 'ndrangheta colpevolmente troppo a lungo sottovalutate e derubricate come "cose calabresi".