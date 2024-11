I carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei tre, dichiarato in arresto con l'accusa di tentato furto aggravato. Gli altri due sono riusciti a fuggire e sono in corso di identificazione

Rubano un autocarro e tentano di sfondare i cancelli di un cantiere edile. È quanto è avvenuto la scorsa notte a Davoli nel Catanzarese, dove allertati da una segnalazione pervenuta in sala operativa, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato, unitamente a personale delle stazioni di Davoli, Badolato e S. Andrea Apostolo sullo Jonio, sono intervenuti in via Corrado Alvaro. Qui era stato richiesto intervento in seguito al furto di un autocarro da parte di tre soggetti.

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno individuato il mezzo segnalato, un Fiat Fiorino di proprietà di una donna del posto, con a bordo tre soggetti che, per cause in corso di accertamento, stavano tentando di sfondare il cancello di un cantiere edile situato nella medesima località. A questo punto, il conducente dell’autocarro, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e condotto in caserma. Si tratta di B. A. 43enne Catanzarese mentre i due complici, tuttora in corso di identificazione, si sono dileguati per le campagne circostanti.

Il mezzo rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l'uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di tentato furto aggravato, e ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Soverato, in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.