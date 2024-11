«Ho incontrato a Vibo Valentia Sara Scarpulla, madre di Matteo Vinci, barbaramente ucciso con un’autobomba a Limbadi nel 2018». Lo riferisce in una nota Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato a presidente della Regione Calabria.

I due si erano già conosciuti a Palermo: «Sara mi era stata presentata da Salvatore Borsellino a via D’Amelio il 19 luglio del 2019».

«Noi - afferma de Magistris - non lasceremo mai indietro le vittime innocenti delle mafie e della violenza in generale. Sara e la sua famiglia si sentono soli e questo è inaccettabile. Il dolore delle vittime deve essere ossigeno per contribuire alla liberazione delle nostre terre da ogni forma di barbarie ed oppressione».