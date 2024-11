Viaggio inaugurale caotico per il treno partito da Sibari e diretto a Bolzano. Il convoglio è rimasto fermo per circa 30 minuti nella stazione di Scalea

Esordio sfortunato per il nuovo Frecciargento Sibari-Bolzano. Il treno, partito in perfetto orario alle 6.15 si è fermato per circa 30 minuti nella stazione di Scalea. All’origine del ritardo, un malore di un passeggero. Il convoglio, quindi, anziché ripartire alle 7.36 ha lasciato la stazione cosentina alle 8.08 con un ritardo che durante il tragitto è dapprima migliorato e infine definitivamente peggiorato. Pertanto il viaggio inaugurale del nuovo e tanto atteso servizio si è concluso a Bolzano alle 16.10 con 57 minuti di ritardo.

