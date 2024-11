Entro fine anno, ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, i due macchinari per la prevenzione e la diagnosi dei tumori, entreranno in funzione

Il decreto che autorizza l'attivazione della Pet a Reggio Calabria e la gara per installare un'altra presso l'ospedale di Cosenza, sta per essere pubblicato. Ieri il commissario Massimo Scura che il sub Andrea Urbani hanno firmato il decreto, manca solo la firma del direttore generale Zito.

Il decreto autorizzerà l’attivazione della Pet a Reggio Calabria, acquistata dalla Giunta Scopelliti 4 anni fa e mai entrata in funzione per mancanza di personale e il blocco del turnover non ha consentito le assunzioni. Il commissario del Riuniti Frank Benedetto stima di metterla in esercizio entro il mese prossimo. Sarà, inoltre, pubblicato il via libera alla gara per acquistarne una nuova per l'ospedale di Cosenza. Il presidente della Regione Mario Oliverio ha dato indicazioni che entro fine anno la Pet deve entrare in funzione anche a Cosenza perché “non è accettabile costringere i calabresi ad andare fuori della Calabria per un esame che costa alla Regione circa 8 milioni di euro di migrazione”.