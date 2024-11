Il nucleo decoro urbano della polizia municipale sanziona i trasgressori

Il nucleo decoro urbano della polizia municipale, diretto dall'istruttore Luca Tavernise, ha effettuato una serie di controlli per la verifica di eventuali violazioni commesse dai proprietari di cani in ordine alla raccolta delle deiezioni degli amici a quattro zampe.

46 i controlli eseguiti nel corso della mattinata nei parchi della città.



Tre persone sono state sanzionate per mancanza dell'apposito kit per la raccolta delle deiezioni canine. Altri 4 verbali sono stati elevati per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di anagrafe canina (assenza di microchip) e per il mancato uso del prescritto guinzaglio.