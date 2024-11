Una ragazza del posto è stata accompagnata in caserma per accertamenti e verifiche. L’operazione ordinata dalla Procura di Marsala, titolare dell’inchiesta sulla bambina sparita nel nulla 17 anni fa a Mazara del Vallo ( ASCOLTA L'AUDIO )

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Scalea hanno condotto dei controlli in merito alla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004 da Mazara del Vallo. I controlli sono stati effettuati su una famiglia rom del posto alla presenza di numerose forze dell'ordine.

In particolare, è stata individuata una giovane, a quanto si apprende molto somigliante alla bimba scomparsa 17 anni fa. L'operazione è stata condotta su disposizione della Procura di Marsala, che di recente ha riaperto un fascicolo sulla vicenda.

La segnalazione di un cittadino

A segnalare la presenza della giovane, un cittadino del posto, che avrebbe visto la ragazza in compagni di alcune persone di etnia rom a passeggio nel centro della cittadina tirrenica. Informata la procura di Marsala, i carabinieri si sarebbero diretti verso via Repubblica per svolgere i controlli del caso. La notizia si è diffusa rapidamente, ma in un primo momento si è pensato a una fake news.

L'arrivo in caserma

La giovane individuata dai carabinieri è stata portata in caserma, dove è rimasta alcune ore a disposizione delle autorità giudiziarie. A causa della delicatezza della vicenda, le bocche sono cucite e non emergono ulteriori particolari, ma da fonti accreditate si apprende che la ragazza ha già lasciato la caserma, circostanza che potrebbe far pensare a un nulla di fatto.