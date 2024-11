Il giornalista malmenato mentre stava eseguendo delle riprese ai lavori di allestimento della tendopoli per i senzatetto della città

La squadra Mobile della Questura di Crotone ha denunciato un giovane crotonese per l'aggressione al giornalista Giuseppe Laratta avvenuta il 27 febbraio scorso. Si tratta di un 23enne, con precedenti di polizia in materia divieto di accesso a manifestazioni sportive e lesioni personali aggravate, che deve rispondere del reato di percosse al giornalista dell'emittente televisiva. Giuseppe Laratta era stato malmenato mentre stava eseguendo delle riprese ai lavori di allestimento della tendopoli per i senzatetto di Crotone al fine di realizzare un servizio giornalistico per la nostra emittente.