Spiragli di luce in fondo al tunnel per il testimone di giustizia cosentino Antonio Tenuta e per i suoi familiari, estromessi di recente dal programma di protezione. La novità positiva per loro è che l’efficacia di quel provvedimento, emesso dal ministero dell’Interno e confermato dal Tar del Lazio, è stata sospesa dal Consiglio di Stato.

Se ne riparlerà il prossimo 5 dicembre, data in cui i giudici affronteranno la questione nel merito. C’è un dettaglio, però, che fa ben sperare Tenuta: a differenza del Tribunale amministrativo, il collegio presieduto da Michele Corradino ha riconosciuto che incombe su di lui «un pericolo di estrema gravità e urgenza».

Continua a leggere su Cosenzachannel.it