Il ragazzo, giunto insieme ad altri 612 migranti al porto di Vibo Marina, era stato trasportato all’ospedale cittadino in gravi condizioni

Non ce l’ha fatta a superare le conseguenze degli stenti e delle traversie del viaggio, uno dei 612 migranti sbarcati domenica sera a Vibo Marina dalla nave “U. Diciotti” della Guardia Costiera.

Si tratta di un ragazzo etiope di 15 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia. Il giovane è infatti deceduto poco dopo il ricovero in “codice rosso” nel Pronto soccorso cittadino dove era giunto in un grave stato di denutrizione e disidratazione.

Porto di Vibo marina, giunti 612 migranti. Ci sono anche 97 minori

In condizioni simili si trovano almeno altri 20 migranti giunti a Vibo Marina con l’ultimo sbarco e che sono ora ricoverati in varie strutture sanitarie. Salvati al largo della Libia a bordo di barconi e gommoni, per giorni avrebbero bevuto acqua di mare che ne avrebbe seriemente compromesso le funzioni vitali, prima di essere recuperati dai mezzi navali impegnati nelle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia.