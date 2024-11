A bordo un centinaio di persone. L’incidente avvenuto all’uscita della galleria Santomarco poche ore fa. Il macchinista, forse colpito da un malore, trasportato in ospedale

Un treno regionale diretto da Cosenza a Paola è deragliato questa mattina all’uscita della galleria Santomarco, in località Pantani, al sedicesimo chilomentro. A bordo ci sarebbero un centinaio di passeggeri che non avrebbero riportato gravi ferite ma sarebbero sotto shock. Dieci sono state medicate dal Pronto Soccorso allestito nella stazione. Tre sarebbero stati trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, il macchinista sarebbe stato colto da un malore, perdendo il controllo del treno che sarebbe uscito fuori dai binari adagiandosi su un fianco. In corso le operazioni di soccorso particolarmente complicate per la posizione in cui è avvenuto l'incidente. Sul posto Vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118.