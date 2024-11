I fatti contestati sono avvenuti in Romania. Il 42 enne è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza

Agenti della Squadra Mobile di Cosenza hanno arrestato un cittadino romeno, Paul Petre Marosan, 42 anni, destinatario da tempo di un mandato di arresto europeo, emesso su richiesta dalla magistratura romena. L'uomo deve scontare una pena di un anno e 2 mesi di reclusione per aver causato, sotto l'influenza dell'alcool lesioni personali a tre persone. I fatti che gli vengono contestati sono avvenuti in Romania, precisamente nella località di Baia Mare. Marosan è stato rintracciato dagli uomini della Questura, in un'abitazione nel comune di Torano Castello (CS). L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza.

Francesco Pirillo