Vibo Valentia - La squadra mobile di Vibo Valentia, durante servizi di controllo straordinario del territorio ha tratto in arresto Chiarella Domenico Antonio, trentenne vibonese. Il controllo ha consentito di rinvenire, all’interno di un armadio, una pistola semiautomatica Tanfoglio con matricola abrasa; una pistola semiautomatica Browning cal. 7,65; nr. 45 cartucce per pistola di vario calibro, nonché gr. 348 di marijuana suddivisa in quattro involucri e gr. 0,3 di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e altra sostanza presumibilmente adoperata per “tagliare” la droga. Il Chiarella, immediatamente tratto in arresto, dovrà rispondere di detenzione e ricettazione di arma clandestina e di arma comune e relativo munizionamento, oltre che di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.