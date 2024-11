La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha individuato alcuni commercianti dediti alla vendita di capi di abbigliamento contraffatti. Uno era in permesso lavoro dagli arresti domiciliari

I baschi verdi di Reggio Calabria, a seguito di specifica attività di controllo, hanno individuato alcuni commercianti extracomunitari dediti alla vendita di capi di abbigliamento riportanti noti brand italiani ed esteri contraffatti. Tale attività ha consentito di sorprendere due soggetti, di cui uno addirittura in permesso lavoro dagli arresti domiciliari, presso uno dei tanti mercati rionali reggini, intenti alla vendita di centinaia di scarpe riportanti note griffe nazionali ed internazionali tra cui "Converse All Star", "Nike" e "Adidas". Per i responsabili è scattata una denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica di Reggio Calabria per detenzione e commercializzazione di materiale contraffatto.