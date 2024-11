È accaduto a un 39enne di Taurianova(RC) detenuto nel penitenziario di Lecce, che ha beneficiato di uno sconto della pena e di un risarcimento in denaro

Taurianova - A.M, un 39enne di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, detenuto nel carcere leccese di Borgo San Nicola, ha ottenuto uno sconto di pena e un risarcimento in denaro per avere avuto, in cella, a disposizione meno di tre metri quadrati. L’uomo, ha beneficiato di uno sconto di 69 giorni di detenzione per la violazione di diritti dell’uomo sulla salvaguardia della dignità dei detenuti previsti dalla Convenzione europea. A stabilirlo è stato il magistrato di sorveglianza Emanuele Foggetti che ha accolto le tesi degli avvocati del detenuto. Inoltre, poiché lo sconto di pena è superiore al periodo di detenzione rimasto, il detenuto beneficerà anche di un risarcimento di 264 euro. È una delle prime applicazioni in Italia dell’articolo relativo alla convenzione europea dei diritti dell’uomo a garanzia della dignità dei detenuti.